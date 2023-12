Mamme e figli vittime di violenza. L’agricoltura per lenire le ferite

Sostenere l’inclusione sociale di soggetti fragili tramite l’agricoltura sociale, in un polo d’eccellenza come Cascina don Guanella. È stato questo l’obiettivo dell’ultimo atto di Young Inclusion e WaW - Women at Work, i progetti sostenuti dal IV avviso del programma Interreg Italia-Svizzera che hanno mosso, dal 2019 a oggi, diverse azioni a favore di figure in situazioni di disagio in Lombardia e Ticino, come madri e figli vittime di violenza, giovani con disturbo borderline di personalità e disabili da incidente. Nel territorio lecchese, protagonista è stata la cooperativa Il Sentiero, che gestisce anche la comunità mamma-bambino La Bussola di Merate: le ospiti hanno vissuto percorsi e attività con i loro figli all’interno della struttura gestita dai Guanelliani a Valmadrera.

"Queste attività – spiega don Agostino Frasson, presidente di Cascina don Guanella – hanno visto la presenza di madri e bambini presso la nostra Cascina, che ha incuriosito i ragazzi e viceversa. Tale coesistenza è stata possibile all’interno di un progetto di agricoltura sociale, che permette di sviluppare ambienti che siano luoghi di incontro e relazione". Aggiunge Luigi Campagner, presidente della cooperativa Il Sentiero: "Le nostre ospiti, da luglio a ottobre, hanno seguito qui diversi momenti di incontro assieme ai loro figli: dalle sementi alle confetture, dal vigneto alla stalla, dalle bestie fino alla birra e al vino, è stata l’occasione di fare esperienza diretta di ritmi, metodi e segreti della vita contadina".

Inoltre il semplice contatto con la natura e con gli animali della cascina, conclude Patrizia Gilardi, coordinatrice de La Bussola di Merate, "è stato un’occasione di sperimentarsi in un contesto che genera benessere e promuove valori di uguaglianza, condivisione e integrazione.