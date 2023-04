Maltrattamenti alla moglie Guardia giurata nega tutto e invoca i domiciliari

Ha negato tutto, accusato la moglie di aver mentito nelle sue accuse contro di lui, e chiesto gli arresti domiciliari. Ieri mattina il gip di Como Carlo Cecchetti ha interrogato la guardia giurata di 48 anni di Mariano Comense finita in carcere lunedì con l’accusa di maltrattamenti alla moglie che sarebbero avvenuti anche in presenza del figlio di 5 anni. La donna ha anche sostenuto che il marito durante una lite a fine marzo le avrebbe puntato una pistola alla testa. Il suo avvocato, Ivana Anomali, ha chiesto gli arresti domiciliari a casa della madre, che gli potrebbero essere concessi a breve anche in considerazione del fatto che i carabinieri di Mariano Comense gli hanno sequestrato tutte le armi.