Lecco, 3 ottobre 2020 – Strade pericolose in provincia di Lecco a causa del maltempo. La pioggia battente ha reso l'asfalto viscido come una saponetta e lo ha trasformato in una sorta di letto di improvvisi torrenti e laghi in piena. A causa delle pozze d'acqua molti automobilisti sono rimasti coinvolti in incidenti, specie in Superstrada, all'uscita delle gallerie o anche all'interno dei tunnel. I sanitari del 118 e i vigili del fuoco fin da ieri pomeriggio sono impegnati costantemente per soccorrere feriti. Venerdì pomeriggio è stata la volta di un 59enne sulla 36 a Dervio in direzione nord che ha fatto tutto da solo come poco dopo un 39enne in corso Europa a Calolziocorte e un 44enne che si è cappottato nell'Attraversamento di Lecco, dove in serata si è verificato anche un secondo schianto con protagonisti un 53enne con la figlia 16enne. Di nuovo ieri sera un 52enne si è ribaltato sempre in Super nel tratto tra gli svincoli di Valvarrone e di Bellano. A Olginate poi sulla ex Statale si è cappottata una 40enne. In nottata invece una 23enne ha fatto un incidente all'uscita di Lecco centro ancora della Super, mentre una coppia di ventenni a Calolziocorte di sono ribaltati. La mattinata si è aperta con schianti in centro a Lecco, proseguiti poi a Primaluna, di nuovo in Super tra l'Orsa Maggiore e Abbadia e ancora in Super nella galleria San Maritino. Nessuno dei coinvolti fortunatamente ha riportato ferite gravi, ma le ripercussioni sul traffico e la circolazione sono state pesanti, con rallentamenti e code.

