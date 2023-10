Maltempo e vento a Lecco: chiudono la funivia dei Piani d’Erna e i parchi

Lecco, 20 ottobre 2023 – Funivia e parchi chiusi per maltempo. A causa dell'allerta meteo, il sindaco di Lecco ha sospeso il servizio di trasporto della funivia dei Piani d'Erna, tra Malnago e i Piani d'Erna appunto.

Contemporaneamente sono stati chiusi tutti i parchi pubblici cittadini. Il timore è che possano verificarsi incidenti a causa delle forti raffiche di vento previste. Il servizio di funivia riprenderà regolarmente domani, mentre i parchi pubblici non riapriranno fino a lunedì. Qualora dovesse cessare l'emergenza, prima di riaprirli verranno comunque svolti controlli su eventuali alberi e rami pericolanti. Al momento il vento ha raggiunto a tratti la velocità di 70 chilometri orari.

Per la pioggia battente invece si è allagato l'istituto Giuseppe Parini, mentre a Dervio, in Alto Lario, è stata chiusa la mulattiera che collega la zona di San Quirico e Pianezzo per il crollo di alcuni massi.

A Lierna una pianta si è abbattuta sulla Statale 36 e sono dovuti correre i vigili del fuoco per rimuoverla e ripristinare il passaggio.