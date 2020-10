Dervio (Lecco), 3 ottobre 2020 – L'allarme è cessato a Dervio, gli sfollati a cui in mattinata è stato ordinato di evacuare le proprie case a ridosso del Varrone vicino al ponte ferroviario sono stati autorizzati a rientrare nelle proprie abitazioni nel giri di poche ore. Dalla diga di Pagnona a monte inoltre i gestori, dopo aver aperto i canali di scolo per evitare che il bacino artificiale tracimasse senza possibilità di controllo dall'alto dello sbarramento, hanno assicurato che l'ondata di piena è finita e sta scemando. L'attenzione però resta massima e nel pomeriggio il sindaco Stefano Cassinelli parteciperà ad un vertice urgente in prefettura per chiedere che vengano eseguiti in fretta i lavori di realizzazione e consolidamento degli argini del torrente nei punti dove ancora mancano. Il maltempo sta concedendo tregua anche negli altri paesi della provincia dove si sono verificati smottamenti ed esondazioni. In un paio di giorni sul territorio è caduto quasi il 10% della pioggia caduta in tutto il resto dell'anno.

