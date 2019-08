Casargo (Lecco), 6 agosto 2019 – Casargo è stata sommersa da una fiumana di fango e detriti a causa dell'ennesimo nubifragio che nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, si è abbattuto in Alta Valsassina, come successo lo scorso giovedì sera.

L'alluvione ha investito di nuovo la frazione di Codesino, travolgendo una ventina di auto in sosta, allagando abitazioni e bloccando completamente la Sp 67. La situazione è critica, risulterebbero anche feriti o possibili dispersi. Per questo sono stati mobilitati in forze i sanitari del 118 con l'eliambulanza di Milano, i volontari del soccorso con cinque ambulanza, i tecnici del Soccorso alpino e i carabinieri. Mentre le operazioni di soccorso sono in corso, un primo bilancio parla di 50 persone evacuate dalle proprie abitazioni e un anziano colto da malore. Ingenti i danni.