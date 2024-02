Malpensa Logistica Europa. Oggi continua lo sciopero

È continuato ieri per il terzo giorno consecutivo lo sciopero dei lavoratori di MLE a Cargo City. Le merci non vengono né caricate né scaricate, l’adesione riguarda 200 lavoratori dei magazzini che nel frattempo hanno ricevuto dall’azienda, ha comunicato Cub Trasporti, la lettera di contestazione per abbandono del posto di lavoro. I dipendenti hanno deciso di proseguire con lo sciopero mentre oggi a Cargo City, alle 16,30, si terranno una manifestazione e un’assemblea pubblica. Le quattro sigle di base, Cub Trasporti, Flai,Usb e Adl, hanno diffuso un comunicato con cui invitano "tutti i lavoratori della comunità aeroportuale e territoriale di Malpensa a partecipare all’assemblea pubblica che si terrà alla Torre a sostegno dei dipendenti di MLE che da venerdì sono in lotta ad oltranza per rivendicare diritti e dignità. Un’assemblea pubblica per spiegare a tutti motivazioni e finalità di questa lunga azione di lotta. Rivendicano il diritto a un’organizzazione del lavoro che concigli la vita lavorativa con quella familiare, uno stipendio adeguato al costo della vita e il diritto di sciopero".

Prosegue la nota: "Il Ccnl di Assohandler, rinnovato con un ritardo di oltre 7 anni, non ha soddisfatto necessità e aspettative dei lavoratori". Il 26 gennaio un risultato importante è stato ottenuto dai sindacati di base con Alha, che ha sottoscritto gli accordi di secondo livello accogliendo i miglioramenti richiesti (aumenti salariali, indennità e incentivi) approvati dai lavoratori con 355 sì su 378 votanti.

R.F.