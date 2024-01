Varese, morto padre Berbenni: era il massimo esperto della Sindone

Avrebbe dovuto celebrare la messa ieri alle 9.30 nella chiesa del convento in viale Borri a Varese dove da decenni risiedeva padre Gianfranco Berbenni (nella foto), 73 anni, purtroppo il frate cappuccino era morto nella notte per un malore. A dare l’allarme i suoi confratelli che non vedendolo arrivare per la celebrazione festiva hanno raggiunto la sua camera dove l’hanno trovato privo di vita, sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del religioso. Padre Berbenni era nato a Bracca (Bergamo) il 21 luglio 1950 e aveva ricevuto l’ordinazione presbiterale il 28 giugno 1975. Specializzato in Storia della Chiesa era considerato uno dei massimi studiosi della Sacra Sindone. Si era anche occupato della tutela della documentazione archivistica del Centro Romano di Sindonologia. Per anni era stato docente alla Pontificia Università Lateranense e al Pontificio Ateneo Regina Apostolorum a Roma. La camera ardente è stata allestita nel coro della chiesa del convento, domani, martedì i funerali, padre Berbenni sarà sepolto a Bergamo.