Malore in bicicletta sull'isola di Montisola, settantaquattrenne ricoverato in Rianimazione

MONTISOLA (Brescia)

Ha un malore, perde l’equilibrio e finisce nel lago d’Iseo. È successo ieri a un settantaquattrenne turista bergamasco per le cui sorti c’è grande apprensione. È infatti ricoverato nel reparto di Rianimazione all’ospedale Civile di Brescia. L’allarme è scattato poco dopo le 13 quando l’anziano, in base alle prime informazioni in sella a una bicicletta - ma qualcuno sostiene fosse invece semplicemente a piedi, e che stesse passeggiando sul ciglio del lago, le testimonianze sono contrastanti - si è sentito male, ha sbandato ed è scivolato in acqua lungo la strada di Carzano, in un punto in cui non c’è il parapetto.

Ricevuta la segnalazione da parte di altri turisti che hanno assistito alla scena, la centrale operativa Areu ha inviato subito i Vigili del fuoco con la squadra nautica, di stanza proprio a Montisola, e l’elisoccorso di Bergamo. A recuperare il malcapitato nel Sebino sono stati proprio i pompieri, che poi lo hanno consegnato ai soccorritori i quali, dopo averlo stabilizzato, lo hanno caricato in elicottero e condotto al Civile di Brescia in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri. B.R.