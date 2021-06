Avrebbe offeso e in qualche caso percosso i piccoli allievi di due scuole primarie. Sono le accuse rivolte a un giovane maestro di religione delle scuole elementari che dovrà affrontare per questo un processo. Lo riporta un'agenzia Ansa.

Un maestro di religione, un trentenne della provincia di Caserta, è finito sotto processo in Tribunale a Lecco per violenza privata, in relazione a una serie di contestazioni risalenti al 2017, quando insegnava nelle scuole primarie di Dervio ed Esino Lario in provincia di Lecco.

Oggi il processo sarebbe dovuto entrare nel vivo ma il giudice ha sospeso l'udienza, si è ritirato in camera di consiglio e ha deciso di rinviare gli atti alla Procura dopo aver cambiato e aggravato l'accusa in quella di maltrattamenti, che ora dovrà essere vagliata anzitutto dal Giudice delle udienze preliminari. Il maestro era finito sotto accusa per una serie di episodi, riferiti dai piccoli alunni, relativi a presunte offese e percosse agli stessi allievi in un clima descritto come di paura e sopraffazione.