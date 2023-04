Lungolago, dopo la tregua di Pasqua operai di nuovo al lavoro

Dopo la tregua di Pasqua è tornato un cantiere il lungolago di Como dove i lavori per la realizzazione delle paratie non si sono mai fermati, anzi nell’ultime settimane sono raddoppiati da quando il Comune ha iniziato la sistemazione degli arredi della passeggiata nel tratto che da Sant’Agostino porta a piazza Cavour. A queste opere si è aggiunto un nuovo intervento, nei Giardini a Lago di fronte allo Stadio Sinigaglia, dove è iniziata la demolizione del minigolf per consentire agli operai di LeReti del gruppo Acinque di spostare la tubazione che oggi corre li sotto e porta l’acqua del lago nella caverna del Baradello per la potabilizzazione. La condotta verrà spostata di un centinaio di metri verso lo stadio e tutto sarà sistemato quando, all’inizio di giugno, l’intero parco si trasformerà per almeno un anno in un cantiere per il rifacimento dei Giardini a Lago. Verrà spostato anche il "sassone" che per mezzo secolo è stato compagno di gioco dei bimbi comaschi nel parchetto fronte lago. Il monolite di marmo di Musso verrà messo da parte per essere ricollocato all’interno del parco rinnovato tra un anno. Si tratta di un pietra, solo parzialmente scolpita, che probabilmente dove far parte dell’antico porto della città ai tempi in cui da questa parti c’erano i Romani, per ragioni non meglio precisate l’imbarcazione su cui viaggiava affondò e così è rimasta sul fondo del lago per oltre un millennio finché nel 1963 non fu trovata per caso durante lo scavo per la costruzione di palazzo Brumana.

Il "sassone" tornerà al suo posto nei giardini rimessi a nuovo, ma non si tratta dell’unica novità del nuovo lungolago che sta finalmente cambiando volto. Sono infatti iniziati di fronte a piazza Cavour i lavori per la realizzazione della nuova biglietteria di Navigazione Laghi, che sarà ricostruita nel punto in cui è stata fino a qualche anno fa quando venne demolita per consentire la realizzazione delle paratie.

Roberto Canali