Luce sul lungolago: "Sarà più attrattivo"

Luce sul lungolago di Valmadrera. Sindaco e assessori hanno approvato il progetto definitivo per l’illuminazione della passeggiata a lago, oltre che per la realizzazione di un locale di guardiania con tanto di servizi igienici. E’ un intervento da 150mila euro. I soldi arrivano per 75mila euro con i fondi Arest, l’Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale, per gli altri 75mila da risorse comunali. "Ha come finalità quella di attuare un programma di interventi finalizzati alla riqualificazione dei servizi di terra e di lago, la migliore fruizione del waterfront incrementando l’attrattività turistica" spiega il sindaco Antonio Rusconi. D.D.S.