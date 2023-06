L’omicidio di Sana in Assise "Uccisa perché non dava retta"

"Ho sentito il fratello di Sana dire a un telegiornale locale che l’avevano uccisa loro perché lei non li ascoltava mai". Parola dell’ex fidanzato di Sana Cheema, un trentenne che ieri ha testimoniato in Assise nell’ambito del processo per la morte della 25enne italo-pakistana cresciuta a Brescia. La Procura generale la ritiene “giustiziata” nel Paese d’origine del padre, Mustafa Cheema, 54 anni, cittadino italiano come la figlia, e dal fratello maggiore, Adnan, 34, perché rifiutava di soggiacere al diktat delle nozze combinate. Era il 18 aprile 2018. La famiglia dichiarò che Sana fu stroncata da un malore. Padre e figlio furono processati dai giudici di Gujrat, in Pakistan appunto, ma finirono assolti per insufficienza di prove. Il capofamiglia a caldo aveva ammesso il delitto assumendosene tutta la responsabilità ma le sue dichiarazioni, rese senza avvocato, non entrarono nel procedimento perché ritenute inutilizzabili. Ora i due imputati, che non si sono mai presentati in aula, sono di nuovo alla sbarra per omicidio aggravato, ma nell’accezione politica. Stando all’accusa misero a tacere per sempre le rimostranze della ribelle stringendole il collo con un dupat, il foulard tradizionale, annullando i suoi diritti fondamentali. Una reinterpretazione della Procura generale che aveva avocato il caso ed è riuscita, aggirando il principio giuridico del divieto di doppio giudizio per gli stessi fatti, a fare incardinare un processo anche in Italia. Ieri è stato sentito appunto l’ex fidanzato della vittima, di casa a Brescia, che frequentò Sana per una decina di mesi. "L’ho vista l’ultima volta nel dicembre 2017 - ha raccontato il teste, oggi marito di una connazionale scelta dai suoi, padre di un bimbo - Quando lei poco tempo dopo partì per il Pakistan io mi trovavo già là per un matrimonio di un cugino e ci siamo sentiti più volte via Facebook e via Whatsapp. Lei non voleva sposarsi, era molto libera e occidentale, mentre so che i suoi le stavano cercando qualcuno. Poi io sono rientrato in Italia e mi è capitato di vedere suo fratello intervistato da una televisione locale che ammetteva di averla uccisa perché lei non li ascoltava". Il processo continuerà il 10 ottobre. Beatrice Raspa