Lo svincolo delle polemiche Il sindaco scrive ad Anas: "Solo indennizzi adeguati"

di Daniele De Salvo

Indennizzi adeguati per quanti verranno espropriati di appezzamenti di terreno per lasciare spazio al nuovo svincolo di Dervio tra la Statale 36 e la Sp 72. Li reclama il sindaco Stefano Cassinelli che ha già scritto una lettera formare all’ingegner Pietro Gualandi di Anas, responsabile del procedimento per il nuovo peduncolo che verrà realizzato in vista delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026. La missiva del primo cittadino contiene anche altre indicazioni. "I terreni espropriati dovranno essere limitati a soli quelli strettamente necessari, con esclusione espressa di ogni abitazione civile", ha scritto il sindaco, che ha già ottenuto rassicurazioni certe che nessuna casa verrà né espropriata né toccata.

Non dovranno essere inoltre mai interdetti gli accessi alle aree residenziali, specialmente in località Chiari, dove abitano 70 persone e dove ci sono pure seconde abitazioni. E ancora: la realizzazione di una pista ciclabile larga minimo 2 metri e mezzo, la copertura totale della prevista galleria sotterranea, pannelli fono assorbenti.

E poi appunto, la domanda di "una somma adeguata a garanzia dei diritti dei soggetti espropriati", che possiedono mappali a Corenno, il borgo medioevale delle scalotte sul lago di Como, i quali, a sorpresa, hanno ricevuto dai vertici di Anas una comunicazione che li avvisava di imminenti espropri, suscitando apprensione tra i diretti interessati, ma anche le accuse di non salvaguardare gli interessi dei derviesi mosse al sindaco da parte di Davide Vassena, consigliere comunale di opposizione.

"La verità emerge sempre, magari ha bisogno di tempo, a volte rapidissima come in questo caso, ma viene sempre a galla", è la replica, piccata, documenti alla mano, di Stefano Cassinelli.

La polemica era scoppiata nei giorni scorsi quando molti residenti di Corenno avevano scoperto che da Anas erano pronti gli espropri per far posto al peduncolo e, siccome molti residenti avevano appreso la notizia in ritardo temevano di non riuscire più a fare opposizione.