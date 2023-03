Lo striscione per i migranti Il caso finisce in Parlamento "Multati per troppa umanità"

La politica entra nel caso dell’Athletic Brighèla, la squadra di calcio bergamasca di Terza Categoria che a Scanzorosciate, lo scorso 6 marzo, ha esibito in campo uno striscione che recitava: "Cimitero Mediterraneo, basta morti in mare", riferendosi alla vicenda dei migranti morti a Cutro, in provincia di Crotone: la società sportiva è stata multata per 550 euro e allenatore e capitano sono stati squalificati per un lungo periodo. Un fatto che ha spinto alcuni esponenti della sinistra a portare la vicenda in Parlamento ed il segretario provinciale del Pd, Davide Casati, ad esprimere solidarietà ai giocatori: i deputati Elisabetta Piccolotti e il bergamasco Devis Dori, di Alleanza Verdi Sinistra, porteranno a breve la questione alla Camera, presentando un’interrogazione al Governo. "Multati per troppa umanità", ha scritto su Facebook Piccolotti, esponente della commissione Cultura e Sport di Montecitorio. Vicinanza alla società è stata espressa anche dal senatore Dem, bergamasco, Antonio Misiani.

Il segretario provinciale del Pd, Davide Casati, che è anche il sindaco di Scanzorosciate, il paese dove si è svolto l’incontro in cui è stato mostrato lo striscione, ha invitato l’Athletic Brighèla in Comune e si è offerto di esibire lo striscione incriminato. Intanto la società sportiva, che ha ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà e molte proposte di sostegno per saldare il debito con la giustizia sportiva, ha deciso di rilanciare la sfida: "Sosteniamo direttamente una Ong - fanno sapere i vertici dell’Athletic Brighèla - che, nonostante i decreti, si appresta a salvare vite umane. A partire da mercoledì pubblicheremo sui nostri canali social i dettagli per sostenere il crowdfunding che avvieremo a sostegno della Ong". Michele Andreucci