Lecco, dalla siccità alla piena: il livello del lago si alza, l'Adda rischia di esondare

Lecco – Per tutto l'anno secche e siccità, ora il rischio di un'alluvione. Il lago di Como e l'Adda sono in piena. Il lago ha già superato gli argini a Como e potrebbe esondare anche l'Adda in piena. In prefettura a Lecco si è svolta una riunione per monitorare e analizzare la situazione.

Stato di massima allerta

Operatori e volontari di Protezione civile sono in stato di massima allerta, pronti a intervenire in caso di emergenza. Al momento tutto sembra sotto controllo, ma le condizioni meteo potrebbero peggiorare ancora. Per impedire che il livello del lago di Como salga ulteriormente e per svuotare il lago in vista di una possibile nuova ondata di maltempo, le dighe a valle sono state tutte aperte il più possibile, compresa quella di Olginate, tra il lago di Garlate e il lago di Olginate. Lo sbarramento regola il deflusso e il livello del Lario.

Il livello del lago e dell'Adda

Sebbene 2 paratoie su 8 siano bloccate e non completamente aperte, dalle chiuse passano oltre 500 mc di acqua al secondo, cioè 500mila litri. Potrebbe tuttavia non bastare, perché l'afflusso al lago è più del doppio e quindi il livello, salito di una trentina di centimetri in 24 ore, continua a crescere. Molte aree verdi lungo l'Adda sono state inoltre già allagate, ma la paura è che il fiume rompa gli argini anche dove attraversa i centri abitati, come a Brivio. Per questo l'evento di Halloween in programma in serata proprio sul lungo fiume è stato annullato.

Il Caldone a Lecco

A Lecco invece il torrente Caldone si è quasi trasformato in Seveso: alcuni alberi sono caduti in acqua, nell'alveo del torrente, poco più a monte della città, fungendo come da diga sull'orlo dello straripamento. Per rimuoverli si sono dovuti immergere i vigili del fuoco , armati di motoseghe. Il “tappo” vegetale è stato smantellato e ora non dovrebbero sussistere pericoli. I vigili del fuoco hanno fronteggiato molti altri interventi tra allagamenti, smottamenti e crolli, fortunatamente senza il coinvolgimento di persone.

L'intervento per rimuovere la diga naturale

Il meteo

In meno di mezz'ora su Lecco e provincia è caduta tanta acqua quanta ne piove durante un intero giorno di precipitazioni, mentre le temperature sono precipitate di una mezza dozzina di gradi. Le raffiche di vento hanno soffiato a tratti fino a sfiorare i 100 chilometri all'ora. Il diluvio si è scatenato all'alba, tra le 5 e le 6 di mattina, poi ha continuato a piovere ma con molta meno intensità. L'epicentro dell'ondata di maltempo che ha investito pure il Lecchese è stata soprattutto la zona della Brianza.

Le previsioni

Per domani, mercoledì, si prevedono precipitazioni deboli, da giovedì mattina il tempo potrebbe però peggiorare di nuovo. “Dal mattino – si legge nel bollettino meto di Arla Lombardia - precipitazioni persistenti per tutto il resto della giornata, in intensificazione nel pomeriggio e tendenti a spostarsi verso la parte centro-orientale verso sera: moderate diffuse; anche forti su Alpi, Prealpi e sull'Appennino oltre gli 800 metri”. Venerdì la situazione dovrebbe migliorare, per poi peggiorare di nuovo sabato nel corso della giornata.