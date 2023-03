Lierna, capriolo ferito e spaventato si rifugia in un garage

Il capriolo ferito

Lierna (Lecco), 6 marzo 2023 – Un giovane capriolo probabilmente investito da un automobilista è precipitato in un dirupo. L'animale è riuscito a trascinarsi a stento dentro un garage e ripararsi, protetto, dietro una catasta di legna. È successo a Lierna. Il proprietario del box, quando ha visto l'ungulato ferito e malconcio, ha visto ha chiesto aiutato agli agenti della Polizia provinciale. Il capriolo aveva il palco delle corna spezzato e sanguinava dalla bocca. I poliziotti del Nucleo faunistico lo hanno recuperato, senza agitarlo ulteriormente, e lo hanno trasferito al Cras Stella del Nord, il il Centro di recupero degli animali selvatici di Calolziocorte gestito dai volontari della Leidaa, Lega italiana per la difesa degli animali, dove è stato preso in cura da un veterinario.

“Il capriolo è caduto dall'alto - spiega il comandante della Polizia provinciale Gerolamo Quadrio -. La natura delle lesioni visibili sembra compatibile anche con un forte urto contro un ostacolo”. La priorità ora è che il capriolo si ristabilisca, in modo da potergli restituire il prima possibile la libertà.