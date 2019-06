© Riproduzione riservata

Lierna (Lecco), 22 giugno 2019 – Un bagliore accecante e poi un botto assordante, che ha fatto tremare i vetri delle finestre, come se questa mattina fosseuna bomba proprio balcone di casa. Non si è trattata però della deflagrazione di un ordigno, ma di uncaduto dritto sul balcone di un condominio di via della Libertà a. La saetta ha colpito un vaso di fiori, incenerendo una delle piantine che crescevano nel vaso, bruciando la terra e fondendo parte del contenitore in plastica dura, per poi incendiarlo. Gli inquilini della palazzina si sono spaventati parecchio anche perché inizialmente non hanno compreso cosa potesse essere accaduto.