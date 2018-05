Milano, 8 maggio 2018 – Treno in corsa con le porte aperte. Martedì mattina qualche passeggero, non si sa bene ancora chi, in prossimità dell'arrivo al capolinea ha forzato le porte del regionale 2553 partito da Sondrio all'alba delle 5,32 con arrivo previsto a Milano Centrale alle 7.38, con fermate intermedie in diverse stazioni, tra cui Morbegno, Colico, Lecco, Calolziocorte e Monza.

Una pendolare, quando si è accorta delle porte spalancate prima dell'approdo a destinazione, ha immortalato la scena e postato il video in rete sulla pagina Facbook del Comitato Trasporti Lecchese. Alcuni viaggiatori sostengono che già alla fermata a Calolziocorte si sarebbero verificati dei problemi con quella porta. Da Trenord tuttavia garantiscono che si è trattato di un atto deliberato. «Dalle risultanze dei sopralluoghi effettuati dai nostri tecnici, risulta chiaramente che la porta è stata deliberatamente spiombata ed aperta in prossimità della stazione di arrivo del treno». Qualcuno cioè ha forzato apposta la porta, scardinandola e distruggendo i meccanismi di blocco.