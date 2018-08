2 min





Lecco, 2 agosto 2018 – Notte di straordinari per i vigili del fuoco di Lecco che mercoledì sera hanno dovuto fronteggiare l'improvviso e violento temporale che si è abbattuto come uno tsunami sulla provincia. I pompieri hanno affrontato oltre una trentina di missioni di soccorso. I maggiori disagi si sono verificati nella zona del centro lago dove la pioggia è stata particolarmente intensa. A Taceno gli operatori del 115 hanno dovuto domare un incendio scatenato da un fulmine che si è abbattuto su un'abitazione, mandando letteralmente in fumo l'impianto elettrico dell'edificio. Nel tratto di Lario davanti a Bellano invece è scattato l'allarme per alcuni velisti diversi: le operazioni si sono poi concluse con un nulla di fatto perché i marinai in difficoltà sono riusciti a raggiungere la riva e il porto sicuro da soli. A Varenna poi si è verificato un incidente stradale sulla Sp 72. Tra Abbadia Lariana, Lierna e Vestreno sono inoltre crollati parecchi alberi sulla carreggiata che è stato necessario rimuovere e poi ci sono stati allagamenti ovunque.

