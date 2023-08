Lecco, Statale 36 del lago di Como e dello Spluga: weekend da bollino rosso

Lecco, 25 agosto 2023 – Fine settimana da bollino rosso sulla Statale 36. Per i gestori di Anas è una delle strade a rischio per l'ultimo week end e l'ultimo controesodo d'agosto. Durante lo scorso fine settimana sulla Milano – Lecco, all'altezza di Desio, sono transitati 126mila automobilisti.

Nel tratto di Lecco, tra la galleria del Monte Barro e il Terzo ponte Alessandro Manzoni, l'hanno calcata 120mila conducenti. Ad Abbadia Lariana i transiti sono stati 91mila, in provincia di Sondrio 26mila. I dati dei passaggi sono in linea con quelli dell'esoso agostano, con decine di migliaia di turisti, villeggianti e vacanzieri diretti sul lago di Como e le montagne di Valsassina e Valtellina.

Per limitare per quanto possibile disagi e code, domani, sabato, dalle 8 alle 16, e domenica, dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti. Sono stati inoltre chiusi i cantieri e sospesi i lavori dove possibile.