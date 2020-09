Una lettiga acquatica per soccorrere le vittime di malori e incidenti nel lago e quanti affollano le coste del lago divenute, con le loro pareti a strapiombo palestre di roccia. A bordo, oltre ai soccorritori del 118, ci saranno anche i cani bagnino. Ad allestire l’idroambulanza sono i volontari del Soccorso alpino bellanese, che dal 1991 prestano servizio in Alto Lario e Valsassina, insieme ai colleghi di Acsn, l’Associazione cinofila di salvamento nautico di Monza che già durante i fine settimana estivi presidiano i lidi del paese, con il supporto dei vertici della rete Anpas Lombardia e il contributo dei responsabili dell’Autorità di Bacino. "Il lago è sempre più frequentato da utenti che lo apprezzano per nuotare o praticare sport, navigare con natanti, barche a vela, canoe, tavole, kite-surf, wind-surf, mentre le pareti sulla costa sono divenuti campi da arrampicata sportiva – spiega Paolo Rusconi, presidente del Soccorso bellanese - Il desiderio è di essere d’aiuto a chi si trova in difficoltà. L’imbarcazione da soccorso è in allestimento. A bordo ci saranno soccorritori esecutori, operatori di salvamento abilitati e unità cinofile". D.D.S.

© Riproduzione riservata