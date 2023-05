Lecco, sequestrati 2 quintali di droga: arrestato il magazziniere degli spacciatori

Lecco, 3 maggio 20203 – I poliziotti della Mobile di Lecco hanno arrestato un grossista della droga. E' un 50enne italiano di Lecco. Gli investigatori della Mobile hanno trovato e sequestrato 200 chili di droga, che vale almeno mezzo milione di euro, ma che al dettaglio, tagliata in singole migliaia di dosi, probabilmente avrebbe fruttato almeno il doppio, se non di più. I due quintali di droga erano nascosti a Milano. Gli agenti del commissario capo Gianluca Gentiluomo hanno pedinato per mesi il magazziniere dello stupefacente per scoprire dove stoccava la droga, con cui poi riforniva la piazze della provincia di Lecco ma anche delle zone confinanti.

Nel deposito milanese erano custoditi 175 chili di hashish divisi in grandi pacchi, 8 chili di marijuana imbustati in vari sacchi, 2 di cocaina e un chilo e mezzo di eroina. Le indagini sono durate mesi con appostamenti vecchia maniera, attività tecnica e ricorso a fonti confidenziali. “Riteniamo di avere interrotto un importante canale di traffico di sostanze stupefacenti in questo ed altri territori confinanti, sottraendo pertanto alla rete degli spacciatori importanti fonti di approvvigionamento”, spiega soddisfatti dell'importante operazione il questore di Lecco Ottavio Aragona.