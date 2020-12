Lecco, 16 dicembre 2020 – Una donna di 45 anni di Lecco risulta scomparsa da lunedì mattina, quando si è allontanata da casa senza poi più rientrare. A lanciare l'allarme e denunciare la scomparsa sono stati i familiari. Per cercarla si sono mobilitati i vigili del fuoco del comando provinciale che hanno chiamato di rinforzo i colleghi di Bergamo e Torino che utilizzano anche cane molecolari addestrati. Dall'aeroporto di Malpensa sono decollati anche i pompieri dell'Elinucleo per una ricognizione aerea, mentre a terra sono all'opera i soccorritori del Nucleo Saf speleo alpino fluviali ed esperti in topografia applicata. Le ricerche sono concentrare soprattutto nella zona della Rovinata a monte della città.

© Riproduzione riservata