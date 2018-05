Lecco, 16 maggio 2018 – E' undi, in provincia dila vittima dell', sopra. Il pensionato stava tornando verso valle insieme ad un amico 44enne anche lui monzese percorrendo il sentiero attrezzato della Vergella dopo aver sbagliato strada. Il più anziano è banalmenteed è precipitato per alcuni metri, senza che il compagno di camminata abbia potuto nulla per salvarlo se non allertare i soccorsi. Quando sul posto sono intervenuti i sanitari dell'eliambulanza di Como con i tecnici del Soccorso alpino ormai però era tardi, il 76enne è morto praticamente sul colpo. Il 44enne che si trovava con lui invece non si è fatto nulla, ma è stato ugualmente assistito dai soccorritori e riportare a valle con l'elisoccorso.