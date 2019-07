Lecco, 25 luglio 2019 - Sono 48.507 gli abitanti di Lecco al 30 giugno 2019, 24 in più rispetto allo scorso 31 dicembre. La componente femminile è di 25.095, mentre 23.412 sono i maschi. Gli italiani sono 42.996, gli stranieri comunitari 847, mentre gli extracomunitari sono 4.664, che insieme rappresentano poco più dell’11% della popolazione. Le statistiche demografiche del capoluogo manzoniano sono state pubblicate sul sito internet istituzionale, e disponibili per la consultazione, le statistiche della popolazione residente. Il software grazie al quale i dati sono stati elaborati consente un approfondimento puntuale dei diversi aspetti collegati con le caratteristiche di interesse.

Lo stesso software fornirà informazioni relativi all’annualità 2018, ugualmente consultabili sul portale comunale. «Grazie a questo innovativo strumento di presentazione dei dati, dotato di un’interfaccia grafica accattivante ed interattiva che permette, in maniera intuitiva, di ottenere le risposte desiderate con un semplice click, abbiamo reso disponibili le statistiche demografiche complete del 2018 e pubblicato quelle relative al primo semestre del 2019 - annuncia l’assessore ai Servizi demografici e Innovazione tecnologica Lorenzo Goretti –. Un grazie va all’unità operativa informatica comunale guidata da Nicola Turilli, con la quale stiamo elaborando diversi progetti sul fronte dell’innovazione tecnologica». I dati sono stati anche già condivisi con le sigle territoriali delle organizzazioni sindacali, interessate all’analisi delle dinamiche sociali collegate con le statistiche della popolazione residente. «È stato un incontro proficuo, nel corso del quale è emersa la concreta possibilità di sovrapporre i numeri in nostro possesso con quelli collezionati nell’ambito delle attività svolte dalle organizzazioni sindacali così da ricavarne informazioni utili ai fini della programmazione e delle politiche sociali». Dal report si vede come Lecco centro sia il quartiere più popoloso con 6.620 residenti, mentre Bonacina ha solamente 1.120 abitanti. Sono sposati 21.068 persone, mentre i celibi (10.139) superano le nubili (9.100).