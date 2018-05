Lecco, 16 maggio 2018 – E' undi, in provincia dila, sopra Lecco. Il pensionato stava tornando verso valle insieme ad unanche lui monzese. I due hanno sbagliato strada e, invece che imboccare il sentiero più semplice e attrezzato della Vergella, si sono trovati sul ciglio di una parete di roccia e vegetazione. Sono entrambi scivolati, ma il più giovane è riuscito a evitare il precipizio attaccandonsi al ramo di un albero, mentre il più anziano è caduto nel beratro, compiendo un salto di quasi 150 metri, senza possibilità di scampo. Al compagno di escursione non è rimasto altro che allertare i soccorritori. Quando sul posto sono intervenuti i sanitari dell'eliambulanza di Como con i tecnici del Soccorso alpino non hanno potuto altro che recuperare il superstite con il verricello. I volontari del Soccorso alpino poi via terra, come testimoniato dalle immagine del cineoperatoredel Soccorso alpino, hanno provveduto a riportale a valle la salma del pensionato a spalle a forza di braccia.