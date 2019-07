© Riproduzione riservata

Lecco, 6 luglio 2019 – Undinella notte indopo esserein un burrone per. La vittima è, un imprenditore lecchese originario di Milano che era esperto di montana. Stava tornando verso casa dopo aver scattato alcune fotografie in quota. L'allarme è scattato in nottata, dopo il suo mancato ritorno dalla Grigna Meridionale. Si sono subito mesi in marcia i tecnici del Soccorso alpini della XIX delegazione lariana, i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno effettuato una perlustrazione aera al buio con l'eliambulanza. La salma è stata individuata in una scarpata sotto il sentiero delle Capre solo poco prima dell'alba, intorno alle 4.30. Alle prime luci dell'alba il corpo privo di vita è stato recuperato con l'elisoccorso e il feretro è stato poi riaffidato ai familiari.