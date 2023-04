Lecco, padre Norberto Pozzi dimesso dall’ospedale: è in un centro di riabilitazione

Lecco, 5 aprile 2023 – Padre Norberto è stato dimesso dall’ospedale. A distanza di due mesi dall'incidente che gli è costato l’amputazione del piede sinistro e di parte della gamba, ha lasciato l'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna padre Norberto Pozzi, il missionario carmelitano scalzo di 71 anni di Lecco, che il 10 febbraio è saltato su una mina anticarro in Centrafrica.

È stato trasferito in ambulanza dai volontari della Croce rossa italiana in una Rsa, il centro di riabilitazione L'Alba di Varazze in Liguria. “In questa struttura proseguirà il suo cammino di guarigione e recupero”, spiega il 60enne padre Aurelio Grazzera, suo confratello e superiore delegato delle missioni carmelitane nella Repubblica Centrafricana. Quando possibile, a padre Norberto verrà impiantata una protesi affinché possa tornare a camminare. È stato già sottoposto a diversi interventi affinché possa utilizzare un arto artificiale.

Nella sua Africa tuttavia potrebbe non tornarci mai più, anche se lui ci spera. La prima volta padre Norberto in Centrafrica è andato nel 1980, però non come padre, ma come missionario laico. C’è rimasto fino al 1988. Rientrato in Italia ha cominciato la formazione per diventare frate carmelitano. Appena consacrato, nel 1995, è subito tornato in Centrafrica, uno dei Paesi più poveri del mondo.

Il 10 febbraio di quest’anno l'incidente: mentre al volante di una Toyota Land Cruise stava andando in un villaggio per sistemare una scuola, è saltato su una mina anticarro posizionata a bordo pista. L'airbag e la solidità del fuoristrada gli hanno salvato la vita. È subito cominciato il suo lungo calvario per non morire: la corsa nella sua missione, poi il trasporto nell'ospedale di Bangui, capitale del Centrafrica, il trasferimento in Uganda, il rimpatrio con un volo sanitario in Italia. E adesso Varazze, in attesa di trascorrere un periodo di convalescenza a Lecco.