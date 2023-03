Il primo tratto della clicabile Lecco-Abbadia

Lecco, 4 marzo 2033 - Per l’accensione del braciere dei XXV Giochi invernali, sarà tutto pronto o quasi. Parola di Antonio Rossi, ex sottosegretario regionale ai Grandi eventi e alle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026, che al collo, tra tre ori, un argento e un bronzo, porta cinque medaglie a cinque cerchi. Il prezzo da pagare sarà tuttavia molto più caro di quanto preventivato.

“L’80% degli impianti sportivi dove si svolgeranno le prossime Olimpiadi e anche delle infrastrutture per arrivarci e accedervi saranno pronte entro la fine del 2025”, assicura l’ex campione olimpico, mondiale ed europeo di kayak.

Lui probabilmente per l’accensione del tripode non rivestirà alcun ruolo politico, perché il governatore lombardo Fontana appena rieletto non sembra paradossalmente intenzionato a riconfermarlo nell’incarico, sebbene potrebbe assegnargli comunque un incarico tecnico e più operativo nell’ambito del circus olimpico.

"Sebbene qualche opera non sarà pronta né inaugurata in tempo, non inficerà in alcun modo il puntuale e corretto svolgimento delle Olimpiadi 2026", prosegue lo sportivo lecchese prestato alla politica. Per dimezzare i tempi al commissario straordinario delle Olimpiadi,Luigivalerio Sant’Andrea, si presume verranno concessi nuovi poteri. A causa di inflazione, caro-energia e crisi internazionale, i costi preventivati sono letteralmente esplosi.

“Ad esempio per ultimare la pista ciclabile di Abbadia ci vorranno 40 milioni di euro, non più 20", rivela l’ex sottosegretario lombardo. Lo stesso vale per tutti gli altri interventi, che siano palazzetti dello sport e del ghiaccio, cittadella olimpica, seggiovie, piste da sci e soprattutto strade, tra cui il tunnel di San Girolamo della nuova Lecco–Bergamo e la Statale 36 da rimettere a nuovo.

"Proprio grazie alle Olimpiadi gli stanziamenti sono comunque garantiti e le opere previste verranno finanziate interamente e realizzate”, tranquillizza Rossi, che ammette che, rispetto alla ciclovia tra Lecco e Abbadia, lui darebbe la priorità alla nuova Lecco – Bergamo, «intanto per i cittadini che lì abitano e poi perché è un collegamento essenziale tra l’aeroporto di Orio, il lago di Como e la Valtellina”.