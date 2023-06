Lecco, non basta Manzoni "Solo due grandi eventi"

La città dei Promessi sposi è quasi fanalino di coda regionale per il turismo culturale. Meno di un lombardo su dieci la sceglierebbe per un fine settimana all’insegna del sapere, dell’arte, della storia, della cultura, nonostante appunto sia la patria di Renzo e Lucia, abbia ospitato Alessandro Manzoni da ragazzino, sia la città natale di Antonio Stoppani, Antonio Ghislanzono, Mario Cermenati e tanti altri personaggi illustri, e abbia molti punti di interesse, da Villa Manzoni al Ponte Vecchio, dall’Osservatorio alpinistico ai resti dell’antico castello.

"Lecco ospita solo due iniziative di rilievo all’anno – prova a spiegare Fabio Dadati, presidente di Lariofiere, ex assessore provinciale al Turismo di Lecco e soprattutto imprenditore nel settore delle strutture ricettive –. Sono la mostra “Capolavoro per Lecco“ durante l’inverno e il “Lecco Film Fest“ d’estate. Il problema è questo. L’appetibilità di una città nasce dalla capacità di proporre eventi nazionale e internazionale. Lecco in questo è troppo locale o provinciale, siamo troppi chiusi. In Alto Lago invece è diverso, ad esempio a Bellano che ha sviluppato partnership importanti. A Lecco dobbiamo sviluppare un progetto culturale che abbia anche un appeal turistico". L’obiettivo non è trasformare Lecco in una città solo turistica: "Credo sia opportuno rimanga una città manifatturiera, perché vivere in una città turistica esclusivamente non è facile – spiega Dadati –. Occorre tuttavia pensare anche a uno sviluppo turistico sostenibile, pure sotto il profilo culturale, verso cui tra l’altro molti industriali sono parecchio sensibili". D.D.S.