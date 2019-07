Lecco, 1 luglio 2019 – E' stato deliberato lo stato di emergenza per i centri dell'Alto Lario, della Valsassina e della Valvarrone alluvionati e disastrati dall'ondata di maltempo che ha investito la provincia di Lecco il 12 giugno. Lo rivela il senatore della Lega e questore di Palazzo Madana Paolo Arrigoni. Per ora sono stati stanziati però appena 5 milioni di euro, che non bastano assolutamente a coprire i danni registrati a Dervio, Premana e Primaluna. E' previsto un secondo decretato per stanziare ulteriori risorse.

“A seguito della richiesta di Regione Lombardia di poter fronteggiare con mezzi e poteri straordinari la situazione determinatasi con l’emergenza maltempo dell’11 e 12 giugno, il Consiglio dei ministri ha deliberato oggi la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Lecco, Sondrio e Brescia – spiega Paolo Arrigoni -. Gli eventi meteorologici di giugno hanno comportato l’esondazione di numerosi corsi d’acqua, allagamenti diffusi di abitazioni e attività produttive, nonché l’interruzione della viabilità a livello locale ed una serie di fenomeni franosi che hanno portato in diversi casi alla necessità di evacuare la popolazione. Per l’attuazione delle prime misure urgenti e per le attività di assistenza alla popolazione colpita il Consiglio dei Ministri ha destinato alla Lombardia 5 milioni di euro dal Fondo per le emergenze nazionali”

“È evidente che questa somma andrà a coprire soltanto gli interventi di somma urgenza che si sono resi necessari per fronteggiare le maggiori criticità legate agli eventi dell’11 e del 12 giugno, che in provincia di Lecco hanno visto duramente colpiti i comuni di Dervio, Premana e Primaluna – prosegue il senatore -. Successivamente il Consiglio dei Ministri darà il via ad una seconda fase con la deliberazione di nuovi stanziamenti, assolutamente necessari, per risarcire i danni alle infrastrutture, al patrimonio privato e alle attività produttive che, sul totale dei quasi 79 milioni di danni rilevati nella nostra regione, sono stati stimati in circa 28 milioni nella sola provincia di Lecco”.