Lecco, malore dopo l'immersione: 31enne ricoverata in ospedale

Lecco, 1 luglio 2017 – Una sub di 31 anni è stata soccorsa dai sanitari del 118 e ricoverata d'urgenza in ospedale dopo aver accusato un malore al termine di un'immersione nel lago a Lecco, nel tratto davanti al Lungo Lario Piave. La sommozzatrice, quando è riemersa in superficie, ha cominciato a perdere sangue dal naso e a manifestare dolore agli occhi.

La giovane è stata assistita dai medici di Areu e dai volontari di Lecco Soccorso. Dopo le prime cure è stata trasferita immediatamente in ambulanza al vicino Alessandro Manzoni. L'epistassi e i problemi di vista sarebbero legati proprio all'immersione. Probabilmente non ha compensato in maniera adeguata la pressione attraverso le apposite manovre e si sono rotti alcuni capillari sia all'interno del naso sia negli occhi. Si tratta di quelli che in gergo e in letteratura scientifica vengono definiti barotraumi.