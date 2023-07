Lecco, paura sul lungolago alla Notte bianca: bambina prende la scossa e rimane folgorata

Lecco, 16 luglio 2023 – Prima ha urlato e ha pianto per il dolore inaspettato e lo spavento, poi si è accasciata a terra semincosciente. Una bambina ha preso la scossa ed è rimasta folgorata.

È successo tutto in una frazione di secondo. I genitori inizialmente nemmeno hanno capito cose le fosse accaduto, perché la figlia prima camminava, salvata e giocava, poi all’improvviso, un istante dopo è scoppiata a piangere all'apparenza senza motivo. L'incidente si è verificato, sabato, sul lungolago di Lecco, mentre era in corso la Notte bianca, con musei aperti, concerti all'aperto e diversi appuntamenti culturali e di svago.

Non è ancora chiaro cosa sia successo di preciso, ma la bimba avrebbe toccato un cavo scoperto o un allacciamento elettrico isolato in maniera non adeguata. È stata soccorsa dai sanitari di Areu che si trovavano già in posto pronti a intervenire in caso di emergenza durante la manifestazione che ha portato per le vie e le piazze del centro migliaia di persone. La piccola è stata trasferita d'urgenza in ospedale. Ha preso una bella scarica, ma non risulta versi in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti pure i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco. I soccorritori del 115 si sono occupati di verificare il punto d'origine e la causa della scarica elettrica e di mettere in sicurezza l'area per evitare che altri rimanessero folgorati. L'intervento di bonifica è durato quasi un'ora.