Lecco, l'ultima follia: jogging sul Terzo ponte della Statale 36

Lecco, 18 luglio 2023 – Jogging in mezzo al traffico della Statale 36. Sembra non esserci limite all'imprudenza e al pericolo sulla futura autostrada delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina 2026.

La corsetta sulla Statale 36

Dopo i conducenti in contromano, gli animali in carreggiata e i ciclisti in galleria, questa mattina un runner si è cimentato in una corsetta sul Terzo ponte Alessandro Manzoni della Superstrada Milano – Lecco. Il runner, chissà per quale inspiegabile e ingiustificabile motivo, ha imboccato la 36 dallo svincolo di Pescate; poi ha attraversato praticamente tutto il Terzo ponte, tenendosi bene sulla propria destra, con automobilisti e camionisti che gli sfrecciavano accanto a pochi centimetri di distanza e gli strombazzavano contro per avvisarlo del pericolo; infine ha imboccato la prima uscita, quella del Bione. Peccato che la Statale 36 sia off-limits per pedoni e ciclisti, come riportato a chiari simboli sui cartelli all'imbocco della Superstrada. Il corridore almeno non è stato investito e ne è uscito incolume, a parte i gas di scarico che deve aver respirato a pieni polmoni.

Automobilista in contromano

Non è finita. Più a nord, all'altezza di Piona di Colico, qualche ora più tardi, sempre in Statale 36, vicino allo svincolo di ingresso, un pensionato al volante di una Toyota C-Hr con targa svizzera, dopo essere ripartito da una piazzola d'emergenza, ha tentato una potenzialmente letale inversione a U e di percorre la Superstrada in contromano. Fortunatamente per lui, e per tutti gli altri pendolari della Super, un automobilista si è accorto della manovra proibita, si è fermato, ha azionato le 4 frecce d'emergenza e lo ha bloccato. Si è sfiorato un pericoloso incidente, perché altri due guidatori sono riusciti a evitare l'impatto solo all'ultimo momento. A suon di colpi di clacson l'elvetico deve poi aver compreso l'errore, perché ha ingranato la retro e ha guadagnato nuovamente la piazzola di sosta per poi rimettersi in carreggiata per la giusta direzione.