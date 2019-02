© Riproduzione riservata

Lecco, 22 febbraio 2019 – Ancoraine sullache verrannoa tratti diper consentire ai tecnici di Anas di eseguire alcuni interventi di manutenzione agli impianti tecnologici installate nelleSTALALE 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA – Per gli interventi nella galleria del Monte Barro, ladella Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga sarà chiusa tra il km 44,400 allo svincolo died il km 49,100 allo svincolo didalle 21 di martedì 26 alle 5 di mercoledì 27 febbraio. Lasarà invece interdetta al traffico tra il km 49,100 allo svincolo die il km 44,400 allo svincolo svincolo didalle 21 di mercoledì 27 alle 5 di giovedì 28 febbraio. La limitazione interesserà i territori comunali di Pescate, Galbiate, Civate, Oggiono e Valmadrera, in provincia di Lecco. Durante le ore di chiusura delle carreggiate la circolazione sarà deviata lungo la rete viaria comunale e provinciale (SP 639 e 583) mediante segnaletica apposta in locRACCODO LECCO – VALSASSINA – Il Raccordo Lecco – Valsassina, cioè la, sarà chiuso tra il km 0,000 e il km 9,015, ovvero per l'intera lunghezza della strada, nell’ambito dei territori comunali di Lecco e Ballabio, dalle 21 di lunedì 25 alle 5 di martedì 26 febbraio, per consentire di effettuare la manutenzione all’interno delle gallerie Valsassina e Passo del Lupo.