Statale 36, operaio cade nella scarpata vicino al cantiere: recuperato dai vigili del fuoco

Lecco – Stava lavorando in un cantiere stradale all’ingresso della galleria “Giulia”, sulla statale 36 direzione Lecco, quando intorno alle 10 di oggi, 14 settembre, è caduto nella scarpata subito sotto la strada. Brutta avventura per un operaio di 50 anni. Per recuperarlo sono intervenuti i vigili del fuoco, con due squadre del Comando di Lecco, un’ambulanza e la squadra SAF con due operatori. L’uomo è stato recuperato in collaborazione con i sanitari ai quali è stato poi affidato per le cure del caso. Sul posto anche l'elisoccorso. L’operaio ha riportato delle ferite ma non è in pericolo di vita, tanto che il codice di intervento dei soccorsi è giallo, media gravità.