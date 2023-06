Lecco in finale playoff per la serie B, niente maxischermo in piazza: arriva la diffida della Lega Pro

Lecco, 13 giugno 2023 – Niente maxischermo in piazza a Lecco per la finale dei blucelesti di questa sera. Lo hanno deciso i dirigenti della Lega Pro per questioni di diritti televisivi. Sebbene la partita di andata tra Lecco e Foggia per conquistare la promozione in serie B verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, non è stata concessa l'autorizzazione per trasmetterla su un maxischermo in piazza. Lo annunciano gli assessori Giovanni Cattaneo ed Emanuele Torri.

Il sistema dei diritti televisivi

“Il sistema dei diritti televisivi vieta la proiezione sui maxischermi nelle piazze – spiegano –. Abbiamo chiesto un'autorizzazione specifica per questa partita, ma l'anima commerciale del calcio non contempla la voglia di stare insieme per tifare la propria squadra anche quando la proposta arriva da una amministrazione pubblica”.

Per consentire a tutti i tifosi di assistere ad un evento che potrebbe essere storico non solo per gli appassionati di calcio, ma per tutti i lecchesi, era stato infatti previsto di installare un maxischermo su cui trasmettere la partita in diretta alla Piccola. “Dopo un'attesa durata 50 anni, ci giochiamo una partita che per noi vale come una finale mondiale – proseguono i due assessori -. Abbiamo proposto il maxischermo alla Piccola per la partita di questa sera pensando, come successo già mille altre volte per eventi analoghi in mille comuni d'Italia, che fosse sufficiente utilizzare il segnale del servizio pubblico, poiché la partita verrà trasmessa su Rai2".

L'amarezza

"Invece sono arrivate comunicazioni e diffide legali - riferiscono sempre i due assessori e ancora questa mattina i dirigenti della Lega Pro hanno negato l’autorizzazione a trasmettere la partita di andata della finale playoff per la serie B in programma questa sera, poiché non è possibile superare i vincoli contrattuali esistenti. Nonostante il nulla osta ricevuto della Rai - che ringraziamo - nonostante il segnale trasmesso in chiaro sul servizio pubblico televisivo, nonostante tutte le spiegazioni che abbiamo fornito per motivare un momento di festa e di tifo positivo la Lega Pro ha bloccato la proiezione di questa sera. C'è l'amarezza di non poter vivere un momento collettivo di sostegno alla nostra squadra. Resta la possibilità di seguire la partita attraverso i pubblici esercizi che la proporranno questa sera: nonostante questi vincoli commerciali il sogno continua, tutta la città è pronta a gridare Forza Lecco".