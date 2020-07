In provincia di Lecco da gennaio a maggio sono morte in tutto 2.302 persone, 455 delle quali certamente vittime di coronavirus. Quasi il 20% dei decessi totali è stato quindi causato direttamente dalla Covid-19. Il tasso di mortalità standardizzato per 100mila abitanti legato alla pandemia è del 117,4%, tra i più alti in assoluto in tutta Italia oltre che della Lombardia. Peggio è andata solo in provincia di Lodi con un tasso di mortalità Covid ogni 100mila abitanti del 300%, Bergamo del 278,1%, Cremona del 261%, Brescia del 200%, Pavia del 181% e Mantova del 134%, zone considerate epicentro della pandemia. I dati sono riportati nell’ultimo studio pubblicato dagli esperti dell’Istat sull’impatto dell’epidemia di Covid-19 sulla mortalità totale. Rispetto alla media de quinquennio precedente tra il 2015 e il 2019 a gennaio e febbraio si è contato il 5% dei morti in meno, mentre a marzo i decessi sono aumentati del 185,4%, del 128,7% ad aprile e del 20% a maggio. Mediamente tra marzo e maggio il numero di persone mancate è aumentato quindi del 111% rispetto ai cinque anni precedenti. In provincia di Como i morti nei primi cinque mesi del 2020 sono stati 3.342, 601 dei quali per coronavirus, pari al 18%, mentre il tasso di mortalità Covid ogni 100mila abitanti è stato dell’88,4%. Tra gennaio e febbraio si è registrato il 4,5% dei decessi in meno, mentre a marzo sono aumentati del 64,1%, dell’83,1% ad aprile e dell’8% a maggio.

D.D.S.