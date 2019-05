Lecco, 31 maggio 2019 - Tra le province di Lecco e di Monza ogni anno si stima muoiano almeno 1.330 persone a causa di malattie provocate direttamente dal fumo o collegate ad esso. Si tratta del 12% di tutti i decessi. A causa del tabagismo vengono inoltre ricoverati negli ospedali dei due territori tra i 4.500 e 7.800 pazienti, con una spesa a carico del sistema sanitario nazionale e quindi dei contribuenti e della collettività tra 25 e 40 milioni di euro, senza contare i costi di farmaci, prestazioni ambulatoriali specialistiche, prestazioni sociosanitarie e quelli indiretti per assistere malati spesso difficili da gestire.



A rivelare le cifre da vero e proprio bollettino di guerra è Luca Cavalieri d’Oro, direttore del dipartimento di Epidemiologia dell’Ats della Brianza in occasione della Giornata mondiale senza tabacco. “Nel XX secolo ci sono stati più di 100 milioni di morti collegati al tabagismo, un numero impressionante, se si pensa che il primo e il secondo conflitto mondiale hanno causato la morte di circa 80 milioni di persone - spiega -. Ogni anno nel mondo ci sono circa 6 milioni di decessi tabacco correlati, inclusi circa 600mila decessi causati dal fumo passivo. Se dovessero continuare i trend attuali, nel XXI secolo ci sarà 1 miliardo di morti legate al tabacco”.

Sul tema della lotta al tabagismo è stato istituito in Ast il Gruppo di lavoro interaziendale per il tabagismo, per programmare interventi di sensibilizzazione sul territorio, partendo dai ragazzi e dalle scuole. Proprio per i ragazzi è stato realizzato il fumetto “Chi non fuma vince”, in collaborazione con i volontari dell’associazione Cancro Primo Aiuto. “Abbiamo pensato ad un fumetto per aiutare i ragazzi a capire, attraverso un racconto semplice, l’importanza di dire no”al tabacco preferendo una vita sana”, commenta il direttore generale di AtsBrianza, Silvano Casazza.

Tra le altre azioni c'è anche la collaborazione con gli esperti della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, all’interno degli ambienti scolastici e di lavoro, ed il programma “Luoghi di lavoro che promuovono salute”- Rete Whp Lombardia, affinché i luoghi di lavoro possano diventare ambienti favorevoli all’adozione competente e consapevole di stili di vita salutari, tra cui appunto l’allontanamento dal fumo.