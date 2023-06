Lecco, gattino bloccato sul ponte della Statale 36: lo salvano i vigili del fuoco

Lecco, 11 giugno 2023 – Come un gatto in tangenziale. Anzi, in superstrada. I vigili del fuoco hanno salvato un gattino bloccato sul Terzo ponte della Statale 36 a Lecco. Era incastrato tra lo spartitraffico. A lanciare l'allarme è stato in nottata un pedone che stava camminando lungo la pista ciclabile di Pescate, che passa proprio sotto il ponte Alessandro Manzoni della 36: ha sentito miagolare, si è guardato intorno, ha cercato in zona, ma non è riuscito proprio a individuare nessuno gatto e ha intuito che i miagolii potessero arrivare dal cavalcavia sopra di lui.

Ha così allertato i vigili del fuoco, non sapendo a chi altri rivolgersi e non potendo certo raggiungere a piedi la parte soprastante del ponte. Non si sbagliava: dopo una ventina di minuti i soccorritori del 115 hanno individuato il gattino. Era tra le barriere spartitraffico che dividono le due carreggiare sul ponte della Statale 36. Il micino è stato poi affidato a persone di fiducia che se ne stanno prendendo cura.