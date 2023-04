Lecco, un anno di carcere al vandalo che danneggiò un treno in stazione

Lecco – Quanto può costare il danneggiamento di un treno? Molto, moltissimo. Per esempio una condanna a un anno di carcere. Succede a Lecco, protagonista un giovane vandalo, che insieme ad altri ragazzi aveva danneggiato le carrozze e rubato gli estintori di un treno fermo alla stazione di Colico. I fatti risalgono alla notte tra il 9 e il 10 gennaio 2021, quando cinque giovani dell'Alto Lario, di cui tre minorenni, un 21enne e un 28enne oggi condannato in tribunale a Lecco, forzarono le porte del treno fermo in stazione, svuotarono alcuni estintori, rubarono i martelletti d'emergenza infrangendo i vetri di un paio di carrozze.

Gli agenti della Polfer di Lecco sono riusciti a risalire agli autori dei danneggiamenti attraverso le impronte delle scarpe lasciate sul convoglio e grazie al servizio di videosorveglianza della stazione di Lecco. Tutti sono stati accusati di danneggiamento, furto e interruzione di pubblico servizio: i tre minorenni saranno processati al tribunale dei minorenni di Milano, il 21enne ha chiuso il conto con la giustizia con la messa alla prova, mentre il 28enne ha scelto il dibattimento. Oggi in tribunale a Lecco il giudice monocratico Gianluca Piantadosi l'ha condannato a un anno di reclusione, 400 euro di multa. Trenord ha già avanzato istanza di risarcimento in sede civile.