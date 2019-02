Lecco, 21 febbraio 2019 - Cresce il settore del florovivaismo lariano con numeri da record.



I NUMERI - La provincia di Como è terza in Lombardia per numero delle imprese che operano nei settori della floricoltura, cura del paesaggio e manutenzione del verde: sono 974 su un totale regionale di 7mila, con un incremento del 16,8%, in linea con il 17% che si è registrato in regione negli ultimi 5 anni.



Molto positivi anche i dati di Lecco con una crescita del 26,7% che marca un record assoluto in Lombarda e porta le imprese del settore a quota 460 in provincia.



Ancor più interessanti i numeri degli impiegati in questo settore: la crescita è quasi raddoppiata, con percentuali che vanno dall’89% per il Comasco, che oggi conta 2.053 unità, al 91,5% per il Lecchese, che oggi annovera 852 addetti.



COLDIRETTI - “In particolare in Lombardia – spiegano da Coldiretti– sono 2.464 le aziende che si occupano di floricoltura e 4.542 quelle che curano la manutenzione del verde, con oltre 3 su 5 che si concentrano nelle province di Milano (1.107), Como (974), Varese (957), Brescia (930) e Bergamo (816). Seguono Monza e Brianza (545), Lecco (460), Mantova (418), Pavia (336), Cremona (213), Lodi e Sondrio, entrambe con 125 imprese. Un’impresa su cinque in regione è guidata da giovani. Complessivamente gli addetti sono oltre 16 mila: erano meno di 10 mila nel 2013, con un incremento del 69% in 5 anni”.



MYPLANT&GARDEN - I dati emergono da un’elaborazione di Coldiretti Como e Lecco su dati della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in occasione del summit su green economy e gestione del verde organizzato da Coldiretti Lombardia e da Assofloro Lombardia nell’ambito dell’expo internazionale Myplant & Garden, dove si è parlato anche di florovivaismo sostenibile, gestione del verde urbano e strumenti di incentivazione, come il “bonus verde” che prevede detrazioni del 36% per la cura del verde privato.



“Una misura strategica per la lotta all’inquinamento e alle polveri sottili, perché di fronte all’evidente cambiamento del clima in atto – sostiene Fortunato Trezzi, presidente di Coldiretti Como Lecco – non si può continuare a rincorrere le emergenze, ma bisogna intervenire in modo strutturale. Una pianta adulta, infatti, è capace di catturare dall’aria dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili e un ettaro di piante elimina circa 20 chili di polveri e smog in un anno”.