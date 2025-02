Lecco-Como: in un mese cancellati 26 treni, 45 in ritardo

Lecco, 3 luglio 2017 – Giugno è stato un mese nero per i pendolari della linea Lecco – Como. I viaggiatori hanno contato 26 soppressioni totali di altrettante partenze, 8 parziali e almeno 45 corse con ritardi. “Questo significa che nel 66% dei casi ci sono stati dei viaggiatori che hanno subito disagi, in alcuni casi molto forti, con soppressioni oppure ritardi superiori addirittura ai 100 minuti, cioè all'ora e mezza”, denunciano i portavoce del Comitato dei pendolari della Lecco – Como.

Il giorno peggiore è stato il 19 giugno, quando, a causa di un inconveniente tecnico alla stazione di Cantù, sono stati cancellati 9 treni, mentre il 28 giugno, a causa del maltempo ne sono stati soppressi almeno in parte altri 8. Gli unici giorni in cui non è successo nulla e non sono stati evidenziati disservizi, sono sono stati il 12, 23, 24, 26 e 27 giugno. In pratica su 15 giorni, sabati compresi, solo per 5 giorni il servizio è stato erogato totalmente senza problemi.