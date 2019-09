© Riproduzione riservata

Lecco, 27 settembre 2019 –come. Non per le bellezze storiche, artistiche, culturali e architettoniche, ma per iche scorrazzano liberi in centro, proprio come nella Capitale. A immortalarli con il proprio smartphone è stata una operatrice turistica lecchese di trent'anni, che li ha filmati in un'aiuola della centralissima piazza Giuseppe Garibaldi, proprio ai piedi della statua dedicata all'Eroe dei due mondi, di fronte all'ingresso del Teatro della Società. “Siamo in centro a Lecco”, ha spiegato disgustata. “Topi in pieno giorno in centro nell’aiuola di fronte al teatro.. Saranno stati una decina...”, ha aggiunto postando il filmato sui social. La clip è già stata condivisa da decine di internauti con altrettanti commenti. Alcuni gridano allo scandalo e sostengono che si tratti dell'evidenza della decadenza e del degrado in cui versa Lecco, altri si lamentano che con simili presenze Lecco non potrà mai a candarsi ad essere una città turtistica rinomata, altri ancora si schierano con i roditori, mentre alcuni provano a riderci sopra tra topo-nomastica, topo-grafia e appellandosi al romanzo I Promessi sposi del Sommo Alessandro Manzoni, ambientato tra Lecco e Milano, dove imperversava la pesta trasmessa dai topi.