Lecco, 8 ottobre 2018 – I lecchesi sono stati scelti per partecipare al nuovo censimento annuale. Cambiano infatti le regole del censimento generale delle popolazione e delle abitazioni svolto dagli esperti dell'Istat, Istituto nazionale di statistica. Il censimento da decennale diventa annuale e per la prima volta interessa soltanto un campione di cittadini. Tra questi anche gli abitanti di Lecco scelti per per far parte del campione nazionale di un milione e 400mila famiglie. Sono circa 1500 le famiglie lecchesi interessate al censimento permanente che parteciperanno alle rilevazioni per i prossimi tre anni. “Il censimento cambia – spiegano dall'Istat -. Da decennale diventa annuale e per la prima volta in Italia non vengono più coinvolte tutte le famiglie, ma solo un campione di esse. Ogni anno, infatti, saranno 1 milione e 400 mila le famiglie chiamate a partecipare in 2800 comuni. I costi verranno ridotti ma l’informazione sarà sempre più dettagliata e tempestiva. Il nuovo censimento ci aiuterà a conoscere meglio il Paese in cui viviamo. Aderire è un obbligo di legge, ma è anche un’importante opportunità”.

