Il processo sul catalogo delle donne single prenderà avvio il 12 febbraio 2021. Lo ha stabilito ieri il giudice Chiara Arrighi che ha aggiornato l’udienza che vede imputato Antonio Nicola Marongelli, autore del contestato catalogo, e accusato di trattamento illecito di dati. L’autore del catalogo galeotto infatti aveva estrapolato da Facebook i profili di donne residenti in provincia di Lecco, inserendoli in un elenco messo successivamente in vendita. Il reato contestato dalla pubblica accusa diffamazione e sostituzione di persona per aver utilizzato il nome di un avvocato così da ottenere via mail dagli uffici anagrafe i certificati di terzi per una successiva cessione a titolo oneroso. Ventisei donne comparse su quel catalogo hanno presentato denuncia.

