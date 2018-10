1 min





Lecco, 3 ottobre 2018 – Il cadavere di un uomo è stato ritrovato sui binari della linea ferroviaria Milano – Lecco tra Chiuso e la stazione di Calolziocorte. A causa del rinvenimento la linea risulta interrotta e si registrano ritardi e cancellazioni di corse, nonostante la situazione stia tornando lentamente alla normalità. Al momento non è certo che si sia trattato di un investimento accidentale, oppure di un gesto estremo. La vittima dovrebbe essere un giovane straniero. Per cercare di limitare i disagi i treni in partenza da Lecco si sono assestati a Calolziocorte come quelli in arrivo da Milano.

