Lecco, 23 maggio 2020 - Sono stati disposti gli arresti domiciliari per il giovane di 22 anni di Lecco accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso, con l'accusa di aver travolto e ucciso con la sua auto Chiara Papini, 19 anni, anche lei di Lecco, ricoverata in condizioni disperate mercoledì sera all'ospedale di Varese e poi morta. L'incidente era avvenuto a Lecco e il 22enne, in un primo momento solamente denunciato a piede libero, è accusato di non essersi fermato per prestare soccorso. Il giovane era risultato positivo all'alcoltest.

