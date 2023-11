Lecco: arrestato il ladro specializzato in furti sulle auto, incubo dei turisti del lungolago

Lecco, 23 novembre 2023 – Era l'incubo dei turisti del lungolago, ma anche di Milano. In pochi secondi forzava le porte delle loro auto e rubava valige, macchine fotografiche, pc, tablet, effetti personali, soldi, vestiti e tutto quanto lasciavano nell'abitacolo o nel bagagliaio delle loro macchine.

Gli agenti della Mobile di Lecco hanno arrestato un italiano di 42 anni che avrebbe messo a segno almeno 10 furti su auto, sia a Lecco, sia a Milano. Le sue vittime preferite erano soprattutto turisti. L'ultimo è stato un turista croato approdato sulle sponde del lago di Como per il matrimonio del cugino.

Gli investigatori lo hanno identificato e incastrato anche grazie alle telecamere dei sistemi di videosorveglianza comunale installate a Valmadrera, Civate e Malgrate, tre delle location dei suoi colpi. Dalle immagine è emerso che era un vero mago dello scasso: in pochissimi secondi è in grado di forzare le serrature di tutte le auto, senza nemmeno far scattare l'antifurto, per poi arraffare quello che trova e sparire il più in fretta possibile. Ora è ai domiciliari.